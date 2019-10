Ainda repercutindo na cidade e região, o desfile de carros antigos realizado aqui no último dia 31, iniciativa de Tulio de Souza, filho do saudoso Cazéca, contando com veículos pertencentes a Antonio Adalberto Canarin e Nilson Colombo, de Criciúma, Ademir Melo da Silva, Gilson e Jonas Volpato, de Braço do Norte, Amarildo Casagrande, de Morro da Fumaça, Angelo Silvestre, de Tubarão, além dos lagunenses Leonir Torrel, Aguinaldo Farias João e o próprio Túlio César Cazeca, todos com seus lindos carrões.