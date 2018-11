Dia 28: eleições na OAB

As eleições da OAB-Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Laguna, marcadas para a próxima quarta-feira, 28, com a chapa 101 – OAB Forte e Participativa, tendo como candidatos, a presidência, Leandro Schiefler Bento, vice Geraldo Francisco Guedes, secretária geral Luana Ramalho Morais, secretária adjunta Bruna dos Santos Ulysséa e tesoureiro José Roseno de Jesus. Para conselheiro estadual, na chapa de Hélio Rubens, concorre Andrey Pestana de Farias e a 102 – Advocacia Unida Renovada e Atuante, tendo como candidatos, a presidência, Maria Regina Medeiros, vice presidente Matheus Carpes Lameira, secretária geral Mariana Matos dos Santos, secretário adjunto Lucas Guedes de Castro e tesoureiro Joaquim Júlio Bandarra de Oliveira. Para conselheiro estadual, da chapa de Rafael de Assis Horn, concorre Erlon Fonseca.

OAB/SC

No mesmo dia, 28, serão realizadas para a OAB estadual, igualmente com duas chapas concorrentes. A chapa 81 “Advocacia Unida”, tem como candidato, para a presidência Rafael Horn, e a chapa 82 “A Ordem Agora é Mudar” Hélio Rubens Brasil.