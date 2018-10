Dia da Criança no Magalhães

Graças a iniciativa de integrantes da Associação Amigos das Crianças – AMICRI, com atuação junto a Escola de Samba Xavante, no Magalhães e que tem à frente o presidente Lourival José Motta (funcionário aposentado do Banco do Brasil) e vice-presidente Heitor Parente Junior (funcionário aposentado da Casan), as crianças terão um dia cheio na próxima sexta-feira, 12, inicialmente com um passeio ciclístico, que sairá às 10h30 em frente ao Xavante. Mesmo que esteja com inscrições ilimitadas, as 150 primeiras terão direito a uma camiseta, além de participar, após o passeio, do sorteio de uma bicicleta e aí,sim, para todos, será oferecido um grande almoço.

Durante todo o evento, entre 10h e 16h, serão distribuídas balas, algodão doce, churros e picolés, além de brincadeiras como pula-pula, cama de bolinhas, tombo legal, vídeo game e corte de cabelo, com a participação do SESC local.

A entidade conta com os mais variados apoios, como os de Henio Marcelino Cardoso, Marcos Faria Ferreira e Edson Mário da Rosa, entre outros.