Dia da Vitória – 3ª /63 BI recupera praça e homenageia ex-combatentes

A 3ª Companhia do 63º Batalhão de Infantaria, de Tubarão, tendo à frente o Comandante Tadeu de Oliveira, durante as comemorações do Dia Da Vitória, ontem, 9, com a tropa formada, promoveu uma importante solenidade junto a Praça Expedicionário Clito Antônio de Araújo, em nossa cidade, lembrando os ex-combatentes brasileiros e muito especialmente a lagunenses que participaram da Força Expedicionária Brasileira nos campos da Itália, como Antônio Juvêncio Corrêa, Bernardino Vieira de Andrade, Clito Antônio de Araújo, David Lemos, Ezio Pagani, Gercino de Freitas, Manoel Ismael da Silva, Manoel Moura de Jesus (Manú) e Waldy Sant´Anna, além de Jamil Corrrea da Silva, (no detalhe), 92 anos (faz 93 em 8 de julho) ainda entre nós e que, inclusive, esteve na solenidade, que contou com um pelotão da Delegacia da Capitania dos Portos de SC em Laguna, à frente o Capitão de Corveta, Aldo Rocha. Também presentes o prefeito Mauro Candemil, secretária municipal de Finanças e Administração, Luciana Fernandes Pereira, representantes do Corpo de Bombeiros, presidente da Fundação Anita Garibaldi, Léo Felipe Nunes da Silva e o historiador Adilcio Cadorin, que aliás, discorreu sobre a importante data.

Limpeza

A registrar a revitalização da praça e a recuperação do busto de Clito Araújo, ações lideradas por integrantes da 3ª /63BI.