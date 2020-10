Dia das Crianças na Barbacena

Graças ao Grupo de Caridade Dr. Roberto Silveira, as crianças do bairro de Barbacena (proximidades da Creche Casa da Gente, da Irmã Maria até o final da rua e arrredores) vão ter um dia especial na próxima segunda-feira,12, certamente obedecendo os protocolos estabelecidos pelo setor de Saúde. Serão atendidas em torno de 500 crianças que receberão brinquedos, pacotes de guloseimas, lanches (cachorro quente) e refrigerantes, tudo obtido através de voluntários que atuaram em redes sociais, mas recebendo o apoio e a colaboração de empresários de Laguna e região.

De acordo com uma das organizadoras, é importante ressaltar que todo o trabalho realizado pelos voluntários do Grupo, foi totalmente gratuito e sem qualquer envolvimento político-partidário, filosófico ou religioso.

É certo registrar que os dedicados cidadãos que compõem o DRS, não visam lucro e que o trabalho é feito de forma beneficente buscando atender aos mais carentes, sempre em busca da prática do bem.