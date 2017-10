Dia das crianças

Promovido pela AMICRI- Associação Amigos das Crianças, o Magalhães e muito especialmente a região da Escola de Samba Xavante, na próxima quinta-feia (12) será realizado o 6º PASSEIO CICLÍSTICO, com saída às 10h30 em frente a Xavante, onde deverão ser feitas as inscrições, ilimitadas, mas garantindo as 150 iniciais, uma camiseta de participação. As crianças inscritas, que ganharão um almoço especial, com muito refrigerante, ao final concorrerão ao sorteio de uma bicicleta, sem contar que durante o evento, entre 10h e 16h, haverá a distribuição de balas, algodão doce, churros e muito picolé, tudo com brincadeiras como pula-pula,cama de bolinhas, tombo legal e vídeo-game, do SESC.