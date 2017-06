Cartão Reforma em Laguna

Promovendo a 2ª edição do Dia de Ação do Governo na região de Laguna, a ADR daqui, sob o comando de Luiz Felipe Remor, recebeu na sexta-feira (26), a visita do secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Valmir Comin, que aqui veio acompanhado de Leodegar Tiscoski, secretário executivo de Habitação e Regularização Fundiária e de outros assessores. A ideia do evento é disseminar a descentralização compartilhando informações com moradores, autoridades locais e entidades municipais, além de conhecer novos anseios de cada cidade. A cada Dia de Ação do Governo diferentes secretários de Estado e presidentes de órgãos visitam as sedes das Agências de Desenvolvimento Regional. A programação de 6ª feira iniciou com um encontro com a imprensa, quando Comin falou sobre as ações de sua pasta no Estado e na região, como o lançamento da licitação dos equipamentos do CRAS, de Imarui e CREAS, de Laguna que acontece nos próximos dias. Para a imprensa (Márcio Carneiro, do Jornal de Laguna, João Carlos Wilke, de O Correio, Batista Cruz, da Difusora, Elvis Palma e Romulo Camilo, da Garibaldi e Onildo Correa, da Vitória) o secretário falou sobre os desafios da área social, ações no âmbito da secretaria e a regularização fundiária. “No Estado são 288 mil famílias sem escritura e em parceria com os municípios a SST qualificará servidores, para que de 4 a 6 meses os procedimentos tenham celeridade”. Através de números ele também disse que a região do Complexo Lagunar se encontra entre as que possuem o IDH mais baixo de Santa Catarina e que ainda este ano estará dispondo, via governo federal, de R$ 690 mil para serem aplicados na reforma de casas, de pessoas com baixa renda, com cada uma delas recebendo em torno de R$ 5 mil, destinados para reformas de banheiros e ou telhados, instalação de esgoto, água e energia. Na verdade o programa é do governo federal a ser lançado agora em junho, com o estado promovendo a sua habilitação. O local a ser beneficiado será indicado pela prefeitura. Durante a manhã, Comin esteve com os prefeitos Mauro Candemil, de Laguna, Rosenvaldo Júnior, de Imbituba e Nadir Carlos Rodrigues, de Paulo Lopes, além do vice prefeito de Pescaria Brava, Lourival Izidoro, presidentes de Câmaras, secretários municipais de assistência social e técnicos da SST.

Acompanhado do secretário executivo, Luiz Felipe Remor, o secretário Comin visitou a sede da Associação Cultural, Social e Terapêutica da Região da Amurel (Acustra), Apae e o Cras-Barbacena, todos localizados em Laguna.

A agenda contemplou também uma visita as obras da nova EEB Ana Gondin, localizada no Magalhães, onde a gerente de Infraestrutura, Morgana Rodrigues, apresentou a estrutura edificada em três pavimentos, que contempla a construção de 3.254,85 metros quadrados, destinados a 16 salas de aula, laboratórios, biblioteca, sala de vídeo, refeitório, cozinha e área administrativa completa. Serão cerca de 845,55 metros quadrados de área construída para o ginásio de esportes e vestiários e a área urbanizada contemplará 5.172,00 metros quadrados. A acessibilidade é prevista através de rampas e elevador, além de piso tátil e banheiros acessíveis. Os investimentos do Governo do Estado somam R$ 6.482.943,72.