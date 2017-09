Com a participação do presidente da Celesc, Cleverson Siewert, a quarta-feira(13), foi um Dia de Ação do Governo, aqui coordenado pela 18ª Agência de Desenvolvimento Regional de Laguna. Inicialmente aconteceu um encontro com prefeitos e lideranças dos municípios de abrangência de nossa ADR, seguido de coletiva à imprensa (onde estavam o colunista, João Batista Cruz e Vânio Santos, da Difusora). Ele falou sobre o apagão, dizendo que além do salitre houve também um problema na linha da Eletrosul. Disse ainda que está havendo uma renovação da frota, com Laguna devendo receber um veículo próprio para lavagem de peças que fazem a transmissão. Falou igualmente da possibilidade de uma segunda linha transmissora para a terra de Anita e que o atendimento da Celesc, aqui, está dentro dos parâmetros da ANEEL. Sobre a iluminação da ponte Anita Garibaldi, disse que o problema já está na esfera judicial mas que não descarta uma outra solução após entendimento entre a empresa, Governo do Estado e Dnit. Na sequência, em companhia de Luiz Felipe Remor, da ADR e do prefeito Mauro Candemil, Siewert fez uma visita as obras de reforma e ampliação da Escola Almirante Lamego e ao acesso ao Farol de Santa Marta, onde almoçou.

Reivindicações de Laguna

O prefeito Mauro Candemil aproveitou a oportunidade para fazer algumas reivindicações, como a implantação de um parque foto solar com potência de 220kW, a ser instalado em uma área de 4 mil m² onde a energia produzida seria adequada a rede da Celesc e a prefeitura ficaria com crédito, nessa energia, suficiente para ser descontado na dívida da iluminação da Ponte Anita Garibaldi.

Outra hipótese seria que o futuro pedágio, a ser instalado no trecho sul da BR 101, sofresse um acréscimo no preço estabelecido para suprir tal dívida.

Dia de Ação de Governo

O Dia de Ação do Governo chegou à 8ª edição na quarta-feira (13), com a realização simultânea em Laguna e em outras 13 localidades diferentes. Ao longo do dia, cada um dos secretários participantes visitou uma região específica para apresentar programas do governo, visitar obras e ouvir reivindicações da comunidade.

O programa, organizado pela Secretaria Executiva de Assuntos Estratégicos, vinculada à Casa Civil, tem o objetivo de promover uma maior aproximação entre os diferentes órgãos do governo e a população catarinense. Os roteiros são sempre organizados em parceria com as equipes das Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs), após elaboração de diagnóstico das regiões elencando as principais demandas. Em cada programação, é visitado o município sede da ADR e também, sempre que possível, cidades vizinhas.

O projeto foi desenvolvido há pouco mais de um ano, a pedido do governador Raimundo Colombo. “Nossa ideia é aproximar a estrutura do governo das diferentes regiões do estado, compartilhando informações com as pessoas e entidades municipais, apresentando programas e iniciativas que estão dando certo e, ao mesmo tempo, buscando conhecer melhor os novos anseios de cada localidade. Essa proximidade é fundamental para um bom governo”, destaca o governador.

A primeira edição do Dia de Ação do Governo foi realizada em 20 de julho de 2016. Até agora, já foram realizadas sete rodadas, abrangendo 196 cidades de todas as regiões catarinenses. A cada nova edição do programa, em média, participam 12 secretários de estado ou presidentes de empresas e autarquias do governo.

O secretário de Assuntos Estratégicos, Cesar Souza Jr, que coordena a iniciativa, diz que a edição de quarta-feira marcou uma nova etapa do Dia de Ação de Governo, buscando ampliar ainda mais o alcance do programa e a participação das diferentes secretarias. “O nosso grande objetivo é vencer a barreira da burocracia e levar o governo para cada vez mais perto das pessoas”, afirma.