Hoje (26), durante todo o dia, a 18ª Agência de Desenvolvimento Regional de Laguna, estará promovendo a segunda edição do Dia de Ação do Governo, com a participação do secretário Valmir Comin, de Assistência Social, Trabalho e Educação, que focalizará as ações de sua pasta em nossa região.

A programação, a ser aberta às 9h30, iniciará com um café com a imprensa; das 10h às 12h, encontro com representantes de Associações Comerciais e Industriais, Câmaras de Dirigentes Lojistas, Sine, prefeitos e secretários de assistência social dos seis municípios de abrangência; das 12h30 às 13h45, almoço livre ou com convidados; 14h visita as obras da Escola de Educação Básica Ana Gondin, no Magalhães e às 15h visita ao prédio do CRAS/Barbacena, totalmente construído pelo governo estadual, inaugurado em fins de 2016. Tudo com a participação do secretário Luiz Felipe Remor e equipe técnica da ADR.