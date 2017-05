Dia do Desafio: Laguna X Villa Bruzual (Venezuela)

Disputando com a venezuelana Villa Bruzual, Laguna, dia 31, das 9h às 12h e das 14h às 16h, pelo Dia do Desafio, terá as atividades desenvolvidas no estacionamento da Escola de Ensino Médio Almirante Lamego, com sessões de ginástica, dança, mini concurso de dança e brincadeiras, além da caminhada, com largada às 10h. A Escola Comendador Rocha, na Roseta e a Escola Saul Ulysséa, de Cabeçuda também promoverão atividades recreativas e sessões de ginástica a cada 15 minutos. Criado no Canadá, o Dia do Desafio é difundido mundialmente pela The Association For International Sport for All (TAFISA), entidade de promoção do esporte para todos, sediada na Alemanha. É uma campanha de incentivo à prática regular de atividades físicas em benefício da saúde. O Sesc/SP coordena o evento no Continente Americano desde 2000 e em Santa Catarina a ação é do Sesc em parceria com as prefeituras. O convite à atividade física se estende a todos, envolvendo o poder público de cada cidade, as instituições da sociedade civil, empresas, voluntários locais e os próprios participantes.

O Dia do Desafio, que este ano chega à sua 23ª edição, será realizado no próximo dia 31, que acontece sempre na última quarta-feira deste mês. A data propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem, por pelo menos 15 minutos consecutivos, qualquer tipo de atividade física. A ação acontece em forma de competição saudável entre duas cidades. O município que mobilizar mais pessoas em relação ao número oficial de habitantes vence o confronto saudável. Há também a opção do autodesafio, quando a cidade tenta superar a meta de participação de sua população, tendo como referência o percentual indicado pelo município quando faz sua inscrição.

“Dia 31 de maio, será uma oportunidade para mostrar aos participantes que “todo o dia é dia” de praticar uma atividade física e que diversos podem ser os espaços. Seja nos parques, quadras, ciclovias, praças, pistas de caminhadas, ou até mesmo no jardim ou na sala de casa, o importante é se mexer”, disse Renate Damian, Gerente de Lazer do Sesc em Santa Catarina, que comenta ainda que o Sesc faz a mobilização do evento, mas o sucesso desta iniciativa depende muito das organizações em cada cidade e principalmente da iniciativa de cada um de nós. Então convidamos escolas, empresas, municípios, grupos de trabalho, enfim, todos a realizarem algum tipo de atividade física para computar sua participação junto a Unidade do Sesc mais próxima. O Dia do Desafio é a maior competição do mundo e reúne milhares de pessoas dentro de um objetivo comum. “A grande vitória é que pessoas que não tem esta prática em sua rotina sejam sensibilizadas para iniciar uma atividade física de forma regular”, salienta.