Dia do Pedal em Laguna

Incentivando o uso de um meio de transporte ativo e sustentável, o Sesc de Laguna, a exemplo de outras unidades espalhadas pelo Estado, na terça-feira (1º), promoveu aqui pelo nono ano consecutivo, o “Dia do Pedal”, logo fortalecendo a ideia do lazer ativo ao ar livre e da prática da atividade física lúdica.

O evento, realizado à beira mar, a partir da Praça Nelson Moreira Neto, na praia do Mar Grosso, entre 8h e 12h, contou com 605 inscritos, que além do passeio sobre rodas, participaram de atividades abrangendo serviços de lazer, Cultura, Saúde e Educação, com participação da Polícia Militar e Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos, entre outras entidades. Ao final foram sorteadas cinco bicicletas, com os vencedores sendo Lucia Beatriz Bertels, Hanny Crippa Mohammad, Albertina dos Santos, Pedro de Oliveira Izidoro e Montiel Cobra Pascoal (que aparece no detalhe junto com o Tenente Coronel Jefer Francisco, Mauricio Oliveira, Rafael Caumo e Miriam Rodrigues).