Dia Mundial da Limpeza

Associações de surfe e Instituto Boto Flipper, com apoio da secretaria de Pesca e Agricultura e da Fundação Lagunense de Meio Ambiente, amanhã,15, a partir das 9h promoverão dentro do “Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias”, uma limpeza, ainda que parcial, do Centro Histórico, praias do Mar Grosso, Ponta da Barra, Gravatá, Praia da Galheta e do Cardoso. Voluntários estarão recolhendo o lixo e promovendo a educação ambiental. O evento é uma ação global, promovida desde 1986 pela Ong norte-americana “The Ocean Conservancy”, que mobiliza voluntários em 150 países para buscar a despoluição de ambientes costeiros e coletar e registrar o lixo que é deixado nestes locais. A ideia, neste ano, é mobilizar 5% da população mundial para limpar o meio ambiente, e a ação já está confirmada para ocorrer em 150 países. Imbituba, Garopaba e Palhoça, também integram a relação de 200 cidades brasileiras que desenvolverão o importante trabalho.