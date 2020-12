Dica de leitura: As virtudes do fracasso!!

Vivemos em uma sociedade que cultua o sucesso e esconde o fracasso. Publicamos, compartilhamos e admiramos as vitórias e velamos nossos erros, acreditamos que fracassar nos torna piores como seres humanos, temos medo e vergonha. O filósofo Charles Pépin, nos convida a pensar diferente, quando estamos dispostos a experimentar o fiasco e a frustração nos tornamos mais humanos. De acordo com o pensador francês, a inteligência de um indivíduo é quantificada pela capacidade de analisar e corrigir seus erros. Nesse sentido, cometer erros não é apenas inevitável, mas necessário para entender nossos desejos e prioridades. Professor do Instituto de Estudos Políticos de Paris e conferencista, no livro, o autor elabora uma lista de personagens que tiveram êxito depois de terem falhado, personagens como Steve Jobs e Thomas Edison, e também de invenções que surgiram a partir de erros de apreciação bem conhecidos, como o Viagra ou as cápsulas de café.

Que tal apreciar essa leitura e aproveitar para iniciar seu próximo ano se permitindo aprender de maneira mais generosa com seus próprios fracassos?

Por Letícia Zanini – Psicóloga – Mestra em Desenvolvimento Socioeconômico – Educadora Executiva