Foi no “saudoso” Conservatório Lagunense de Música, aos seis anos de idade, que Diego Rezende teve seu primeiro contato com a música. Aos 18 anos, formado em Teoria Musical, começou a ministrar aulas de teclado e teoria no Conservatório, atividade que desempenhou por dez anos, até o fechamento do importante espaço.

Com licenciatura em Música, o profissional hoje é dono de uma rotina bastante atarefada: “Concílio meus dias entre as aulas na Fundação Bradesco, em Laguna, na Proart, em Orleans, além das aulas particulares. Nos finais de semana, me apresento em bares, festas e sou músico da Bandativa, de Tubarão”.

Quando questionado sobre os requisitos para o sucesso na área, pontua: “Tanto nas minhas aulas como nas apresentações, não pode faltar qualidade e inovação, pois as novidades, e aí incluo as músicas atuais, fazem com que os alunos se interessem mais e se dediquem. Ainda que ao meu ver as músicas boas estejam no passado, sempre é bom estar bem ligado no que está rolando no cenário atual”.

Apaixonado pelo que faz, Diego diz não se ver longe desse universo: “Na infância e começo da adolescencia não fazia planos sobre o que seria no futuro. Costumo dizer que a música me escolheu. Tudo se deu de forma muito natural, desde o convite do saudoso Padre Antoninho, para atuar no Conservatório, e desde então os trabalhos foram aparecendo. Nunca fiquei sem trabalho, mas também nunca tive um mês de férias. A música é maravilhosa, mas infelizmente não te dá nenhuma segurança”, avalia.

Sobre as influências em sua trajetória, cita as mais marcantes: “Quando criança ouvia muito sertanejo e moda de raiz. Quando tive a oportunidade de tocar com nossas joias locais, Neusa Preuss, Gero Perito, Inha e Joãozinho Rodrigues Jr., eles me levaram a um novo patamar, que nunca tinha ouvido, conheci muitas músicas, e tive grande influência desses feras”.

Quando não está na labuta, o filho de dona Eleonora costuma fazer o inverso de muitos nas horas de folga: “Como passo grande parte do tempo na rua, nas horas de lazer procuro curtir minha casa, minha namorada Jamile, assistindo um filme, de forma tranquila, longe da agitação”, finaliza.