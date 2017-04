Difusora FM

A mudança tão esperada na Rádio Difusora de Laguna começa a ganhar formato. O relógio marcava 10h30, de quinta-feira, (6), quando a emissora passou a retransmitir a sua programação normal do tradicional AM 1160 também na frequência FM 91,5.

O sinal ficará operando de forma simultânea nas duas frequências em média por mais 30 dias. Após esse período a transmissão se dará em definitivo no novo sinal.

“Teremos uma maior qualidade a oferecer aos nossos ouvintes e consequentemente uma melhora na programação”, comemora o diretor da emissora, Gustavo Salvaro.

O termo aditivo para a migração foi assinado no ano passado em evento no Palácio do Planalto, em Brasília.

A programação da rádio não deve passar por grandes mudanças. “Nesse início, vamos manter a mesma grade e experimentar pequenas alterações. Assim que o sinal AM cair, vamos estrear uma nova plástica da emissora, com novas vinhetas, aberturas e trilhas. A expectativa é muito positiva”, destaca André Luiz, jornalista e responsável pela programação.