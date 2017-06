Dilsinho, dia 22 em Laguna

Em evento reservado para ouvintes sorteados e convidados da emissora, logo não havendo ingresso à venda, a nossa Transamérica 103,1 na próxima quinta-feira (22) estará promovendo um show acústico com o cantor Dilsinho, a partir das 19h30 no Terraço Vince.

Saiba como ganhar o seu ingresso ficando ligado na programação da Transamérica 103,1.

Dilsinho

Dilsinho vem se firmando como o novo fenômeno do samba pop romântico nacional.

Com shows cada vez mais lotados e com o público cantando em coro seus sucessos, ele foi disco de Ouro com o single “Refém”.

Além da música, o cantor tem paixão por artes em geral e é esse sentimento que o inspira a cada novo vídeo clipe. Todos são gravados em formato de longa metragem como o último da música “Cansei de Farra”, que rodou ao lado da atriz Mariana Xavier, lançado em 2 de junho.

Com dois CDs gravados até o momento, é autor de sucessos muito conhecidos do público, gravados por Alexandre Pires, Thiaguinho e Sorriso Maroto.

Conhecido como o “Príncipe do Samba” por seu jeito carinhoso e cavalheiro, o cantor tem show fechados por todo o Brasil pelos próximos meses.

Mais

Com 13 anos, Dilsinho ganhou o primeiro violão, de seu pai. Aos 14 anos, junto ao seu primo Daniel, se apresentou profissionalmente pela primeira vez em um bar no Village. Em sua longa parceria com o primo, tocou em diversos bares e restaurantes da Ilha do Governador, no Rio, e em 2009 com mais dois amigos, Gabriel e Marcinho, criou o “Grupo Para de Kaô”. Nas apresentações, uma música inédita de sua autoria se tornaria um sucesso: “Maluca Pirada”.

Em novembro de 2012, com o fim do Grupo Para de Kaô, Dilsinho começou a gravação de seu primeiro CD, produzido pela dupla Bruno Cardoso e Lelê, integrantes do grupo Sorriso Maroto. Em 2013, gravou seu primeiro álbum, homônimo. O primeiro single de trabalho, “Já Que Você Não Me Quer Mais” logo estourou nas rádios, aparecendo entre as 10 músicas mais tocadas do país, e segundo a gravadora, chegou a ter mais de 20 mil downloads no iTunes em uma semana.