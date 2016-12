Diplomação em Laguna

A diplomação dos candidatos eleitos de Laguna, aconteceu na última sexta-feira (16), no Centro Cultural Santo Antônio. Na oportunidade foi diplomado o prefeito eleito Mauro Candemil, seu vice-prefeito, Julio Willemann, e os 13 vereadores eleitos no município.

O juiz eleitoral, dr. Paulo da Silva Filho (foto), parabenizou todos os diplomados e destacou que cabe a eles honrar os compromissos assumidos em campanha. Em nome dos vereadores diplomados, usou da palavra o vereador Valdomiro Barbosa de Andrade (PMDB) que disse do compromisso de todos em lutar por melhores dias para a terra de Anita.

Em seu discurso, o prefeito eleito Mauro Candemil conclamou a todos para unir forças em prol de Laguna.

Além dos eleitos e muitos familiares,participaram também do evento, prefeito Everaldo dos Santos, o juiz Renato Bratti, presidente da Câmara Roberto Carlos Alves, a Promotora de Justiça, dra. Fernanda Broering Dutra, ex-presidente José Carlos Pacheco, do TCE e no ato representando o prefeito eleito da capital, Gean Loureiro e o presidente da OAB local, Luiz Henrique Coelho, agente de Desenvolvimento Regional Luiz Felipe Remor, Mauricio Fernandes Pereira, presidente da Imprensa Oficial de SC, delegado regional de Polícia, José David Machado, tenente coronel Jefer Francisco Fernandes e o pároco, Padre Lenoir Becker, entre outros.