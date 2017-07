Diretores da ASL vão participar do seminário de arbitragem em Surfe

Diretores da Associação de Surfe de Laguna vão participar do seminário de arbitragem em surfe, hoje (30) e amanhã (1º), em Garopaba, promovido pela CBS (Confederação Brasileira de Surfe), Fecasurf (Federação Catarinense de Surfe) e ASG (Associação de Surfe de Garopaba). O evento terá palestras e cursos para a formação de arbitragem em surfe e palestrantes profissionalizantes, com reconhecimento pela CBS (Confederação Brasileira de Surfe).

O seminário é especialmente formatado para a iniciação e reciclagem de juízes de surfe que estarão à disposição das organizações do esporte para credenciamento nacional junto à CBS. O palestrante convidado é o diretor da CBS e árbitro internacional, João Bailo Júnior.

Segundo a confederação, existirá a possibilidade de acompanhamento do curso pelos atletas e pais de atletas filiados, para aperfeiçoamento nas competições, com atualização das regras nacionais e internacionais.

Os cursos e palestras também serão destinados aos estudantes de Educação Física e escolas de surfe.

Os participantes receberão certificado de conclusão, no nível 1, tornando-se juízes nas competições estaduais e no nível 2, validação do registro estadual pela CBS.

Lembrando que o surfe estará nas Olimpíadas do Japão, em 2020.