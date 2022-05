Disque Dengue

Em face do aumento no número de casos de dengue em todo o Estado e muito particularmente tendo encontrado dois focos do mosquito Aedes Aegypti, em Laguna, a secretaria municipal de Saúde disponibilizou um telefone (48.98486.0140) específico para receber denúncias.

Sabe-se que o Programa de Combate à Dengue em nossa cidade confirmou dois focos de mosquito Aedes Aegypti nos bairros Portinho e Esperança, além de um caso suspeito de dengue que está em investigação pela Vigilância Epidemiológica, aguardando o resultado do exame pelo Lacen.

É público

que a região da Amurel, nesses quatro meses de 2022 enfrenta um aumento no número de casos de dengue.

À nível de Santa Catarina, de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, no período de 02 de janeiro a abril de 2022, foram notificados 31.939 casos de dengue Desses, 14.497, 6.085 foram descartados e 80 inconclusivos (classificação utilizada no SINAN para os casos que, após 60 dias da data de notificação, ainda não tiveram sua investigação encerrada). O restante, 11.277 notificações, seguem em investigação.

Como o Programa de Combate à Dengue atua em Laguna?

De acordo com a coordenadora, as atividades do programa não foram interrompidas em função da pandemia. “Mantemos a rotina das ações de vigilância, até porque a situação tanto do número de focos do mosquito quanto de transmissão de dengue no estado está bem séria”.

• O Programa fiscaliza 146 armadilhas instaladas, as quais são inspecionados de 7 em 7 dias; e 31 pontos estratégicos (cemitérios, borracharias, ferros velhos…), locais especialmente vulneráveis à introdução do vetor, inspecionados de 14 em 14 dias.

• Além das ações de vigilância em armadilha e pontos estratégicos que são rotina, conforme a demanda, são realizadas identificações de denúncia e pesquisa vetorial especial quando há suspeita das doenças – dengue, febre de chikungunya e zika vírus.

Prevenção

• Evite usar pratos nos vasos de plantas. Se usar, coloque areia até a borda, • guarde garrafas com o gargalo virado para baixo, • mantenha lixeiras tampadas, • deixe os tanques utilizados para armazenar água sempre vedados, sem qualquer abertura, principalmente as caixas d’água, • plantas como bromélias devem ser evitadas, pois acumulam água, • trate a água da piscina com cloro e limpe-a uma vez por semana, • mantenha ralos fechados e desentupidos,

• lave com escova os potes de comida e de água dos animais, no mínimo uma vez por semana, • retire a água acumulada em lajes, • limpe as calhas, evitando que galhos ou outros objetos não permitam o escoamento adequado da água, • dê descarga, no mínimo uma vez por semana, em vasos sanitários pouco usados e mantenha a tampa sempre fechada e evite acumular entulho, pois podem se tornar criadouros do mosquito.