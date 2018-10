Dr. Ângelo Novi

★1º/09/1912

✝07/09/1965

Nascido em São Paulo, capital, em 1º de setembro de 1912, filho de Amedea (Vicenza) e de Artur Novi, o médico Ângelo Novi, formado pela então Faculdade de Medicina de São Paulo, compôs o corpo clínico do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos ao lado dos médicos drs. Paulo Carneiro, Aurélio Rótolo e Pedro Miranda. Aqui também foi vereador, filatelista, numismata, professor na hoje Escola de Ensino Médio Almirante Lamego, companheiro fundador do Rotary Clube de Laguna, aliás sendo seu presidente e como tal encabeçando campanha que trouxe para a cidade a primeira torre repetidora de tv. Falava fluentemente espanhol, francês, inglês e italiano. Integrado de corpo e alma à comunidade lagunense, através de artigos, a maioria deles, publicado na primeira página de O ALBOR e lidos nos programas jornalísticos da Rádio Difusora, sempre defendendo os interesses da terra de Anita, faleceu em 7 de setembro de 1965, deixando a esposa, Zélia (Ulysséa) e as fi lhas Maria da Glória e Rosana. É nome de rua no centro da cidade, conforme decreto de 3 de maio de 1966, baixado pelo então prefeito Juacy Ungaretti.