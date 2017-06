É Preciso sorrir e sonhar

Eu acordei de um sonho. Sonhei que estava numa cidadezinha em que todos se abraçavam. Não havia discórdia. Todos compartilhavam a alegria. Não havia rancor. Não havia ódio. Havia uma preocupação coletiva, onde todos precisavam ser felizes. Ninguém pensava em adquirir somente para si. As pessoas andavam pela rua de mãos dadas com sorriso no rosto. O sonho não havia acabado. Ouvia-se uma música suave ao fundo fazendo com que todos tentassem acompanhá-la. As ruas eram arborizadas. Os pássaros cantavam. Os homens trabalhavam. Todos tinham direito ao pão. As crianças sorriam em meio às flores no jardim.