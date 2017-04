Écio Felício Pereira

Natural de São Paulo, aos 42 anos, Écio Felicio Pereira concilia a atividade de atendimento ao cliente na Celesc de nossa cidade com a faculdade de Direito. Filho do saudoso “seo” Waldir e de dona Marilanda, o focalizado recorda como aconteceu a oportunidade de ingressar no atual trabalho:

“Recebi o convite no final de 2014. Desde então, atendo cerca de 75 clientes por dia, esclarecendo dúvidas e tentando solucionar alguma dificuldade encontrada”, explica.

Ainda que jamais imaginasse estar em uma área em que lida diretamente com o público, Écio garante que se identificou com a função: “Adoro ter contato direto com as pessoas. Gosto muito do meu dia a dia, do ambiente de trabalho e da oportunidade de trabalhar minha desenvoltura nas situações, tentando me aprimorar cada vez mais”.

O maior desafio é tentar manter sempre o “jogo de cintura” com os clientes: “Em alguns momentos, preciso usar de muita paciência e tolerância, sabendo lidar com quem chega um pouco mais alterado ou insatisfeito. O objetivo final é sempre solucionar as dúvidas e dar solução ou andamento ao problema apresentado”.

Feliz na atual fase de sua vida, Écio se considera satisfeito com seu trabalho: “Acredito que a melhor atividade é aquela que satisfaz o homem não só pelo lado financeiro, mas como profissional. É preciso que andem juntas, pois não há nada melhor que encerrar um dia em paz com a vida que leva”.

Se o assunto é Laguna, ele abre o coração: “Essa cidade é minha menina dos olhos, principalmente por suas belezas naturais. Vejo que, o que falta é vontade por parte de nossos governantes, para que possamos buscar o tão sonhado desenvolvimento”.

E como nem tudo na vida é trabalho, nas horas de folgas, Écio gosta de dedicar seu tempo aos seus passatempos prediletos: “Gosto de jogar futebol com os amigos,ouvir música ou assistir um bom filme”.

Para o futuro muitos objetivos a serem concretizados: “Quero continuar trabalhando e adquirindo minhas coisas de forma gradativa, ou seja, degrau por degrau e conquistar o meu espaço na função que desenvolvo atualmente”, finaliza.