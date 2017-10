Edson Paladini Veiga

Nascido em Laguna em 23 de fevereiro de 1936, filho de Gisela (Paladini) e de Marcial de Lima Veiga, o nosso ilustre conterrâneo, ainda criança se mudou para Florianópolis, onde cursou o ensino até o científico. No início da década de 1960 se graduou em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA, indo trabalhar na Alemanha na empresa Telefunken.

Dois anos depois, retornou ao Brasil como como engenheiro da mesma, tendo mais tarde, assumido o cargo de vice-presidente técnico da Telefunken do Brasil.

Na década de 1970 teve participação destacada no estudo, definição e implantação do sistema de televisão a cores no Brasil, sendo um dos cocriadores do padrão analógico brasileiro PAL-M tendo, inclusive, efetiva participação na divulgação do sistema na América Latina.

Participou da equipe do Prof. Dr. Walter Bruch, criador do Sistema PAL de TV a Cores, na Preparação dos equipamentos e palestras para demonstração do Pal-M e PAL-N no Rio de Janeiro e em Buenos Aires aos técnicos e autoridades destes países, Descrição: Definição dos parâmetros técnicos da norma PAL-M para registro no Conselho Internacional de Rádiodifusão. Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.

Atuou também nas empresas Gradiente e Philco, nesta última ocupando o posto de Diretor Técnico. Lecionou por 45 anos na Faculdade de Engenharia Industria – FEI, em São Bernardo do Campo (SP). Perdeu seu pai, Marcial de Lima Veiga, em tenra idade. Seus tios paternos passaram a ser os seus melhores conselheiros.

Era casado com Ruth Parente Veiga, com quem teve o filho Edson Parente Veiga (in-memorian). Entre outros prêmios, recebeu os de professor homenageado da FEI-Faculdade de Engenharia Industrial, de São Bernardo do Campo em 1975, 1977,1978,1980,1981,1982 e 1983. Na juventude, era adepto do basquete, tendo entre seus grandes amigos em Florianópolis o desportista Rosendo Lima. Em meados da década de 1960, de férias em Florianópolis, a pedido do amigo Lima, no salão do Clube Doze de Agosto, Edson fez uma apresentação de slides de sua autoria sobre a construção do muro de Berlim. Foi contemporâneo da construção e da queda do muro.

Dotado de ótimo humor, sua descontração era se reunir em família. Falava e escrevia em Português, Inglês, Espanhol e Alemão. Escreveu seis livros, todos sobre a fabricação de televisores.

Faleceu em 8 de outubro de 2017.