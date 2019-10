Eduardo Moreira em Laguna

O nosso “sempre” governador Eduardo Pinho Moreira, virá à cidade na próxima segunda-feira,14, para rever familiares e amigos e participar, a partir das 20h, do programa Senadinho, da Difusora, 91.5, certamente focalizando o momento político catarinense e muito especialmente o número volumoso de obras que construiu em Laguna e na região. Aliás, aqui, só para citarmos as principais, a SC-100 e acesso ao Farol de Santa Marta, reforma e ampliação de escolas como o CEAL e Jerônimo Coelho (que sediará o Colégio Militar, também criado por ele), no Centro e Ana Gondin (foto), no Magalhães e pavimentação da estrada Bananal/Parobé, entre outros.

Novidades para 2020

Projeto bilíngue no Stella Maris

O Colégio Stella Maris vem a cada ano promovendo em Laguna e região, um processo educacional de crescimento e de formação integral a seus alunos, alicerçado nos valores ético-cristãos e na espiritualidade e carisma das Irmãs da Divina Providência. São 108 anos de história na terra de Anita proporcionando excelentes resultados e sendo integrada à família de seus alunos. Resultados estes que fazem o Colégio possuir, de acordo com os últimos dados do MEC, os melhores resultados do ENEM da região da AMUREL. Tais conquistas são proporcionadas graças à equipe de professores qualificados como doutores, mestres e especialistas, que ministram aulas bem planejadas, pautadas em novas metodologias e que fazem sentido para os alunos que frequentam o Colégio. Os materiais adotados pelo Stella Maris, também fazem toda diferença, os quais receberam, nos dois últimos anos, premiações nacionais (TOP EDUCAÇÃO) como material de excelência. Vale destacar ainda, os valores do Stella: Ética, Inovação, Competência, Solidariedade, Humanização, Sustentabilidade, Carisma e Espiritualidade. Nesse sentido, pautado na inovação, o colégio anuncia uma grande novidade para 2020: “PROJETO BILÍNGUE”. Projeto que proporcionará a todos os estudantes do Infantil III, IV e V e do Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano – aulas de Inglês quase que diariamente. Serão quatro aulas por semana, ou seja, um diferencial inédito na cidade de Laguna. O Colégio Stella Maris entende que ter o Inglês como segunda língua é fundamental para a formação integral de cada aluno no atual cenário no qual se vive. O projeto contará com professores qualificados que terão capacitações quinzenais com suporte da EDUCATE BILINGUAL PROGRAM BY RICHMOND que é a parceira deste projeto a qual fornecerá o material didático a todos os seus alunos. Com certeza fará a diferença aos alunos do Colégio, bem como, à Laguna e região. E é importante salientar que nos próximos anos o Programa Bilíngue, provavelmente se expandirá às demais etapas da educação básica. Sendo assim, o Stella convida a todos a conhecer suas instalações, e sua proposta educacional para 2020, assim como os demais projetos existentes. Colégio Stella Maris, educação de excelência para toda a família.

Mercado Público – Licitação dos boxes

Conselho Tutelar – Perfil dos novos títulares

Começa o Festival Gastronômico

Patrimônio Cultural