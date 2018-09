Eduardo Pinho Moreira recebe reconhecimento de sua terra natal

“Eu conheço os 295 municípios de Santa Catarina, mas nunca cortei o meu cordão umbilical com Laguna, minha terra natal”, assim, emocionado, o governador Eduardo Pinho Moreira recebeu na noite de sábado, 1º de setembro, a Comenda Mérito Domingos de Brito Peixoto, no Museu Histórico do município. A homenagem foi entregue na presença de amigos do tempo de escola e familiares, e próximo à sacada em que foi declarada a República Juliana, sob os olhos do também lagunense e ex-governador Colombo Salles, representado por uma obra de arte.

“É importante para quem exerce função pública, como eu escolhi há 32 anos, esse tipo de reconhecimento. Laguna é minha cidade, onde eu nasci, cresci e fiz a base da minha vida pessoal. Daqui levei os bons exemplos, então pude ajudar Laguna e eu sou muito grato a esse reconhecimento, porque gratidão é um sentimento importante”, declarou Moreira.

A Comenda é destinada a gratificar pessoas que em suas atividades contribuíram direta ou indiretamente para o desenvolvimento da cidade de Laguna, através de serviços prestados. Eduardo Pinho Moreira recebeu a medalha e declarações das mãos do prefeito Candemil, além de um quadro de Anita Garibaldi (foto).

“Há um sentimento muito forte por essa cidade, a minha família é daqui e eu passei uma parte importante da minha vida aqui. Tenho um carinho permanente por Laguna e sempre falo do município por onde vou”, comenta o governador.

Moreira afirmou que mesmo depois que encerrar o mandato como governador, vai continuar trabalhando para ajudar a desenvolver o município. E que os compromissos assumidos no Sul do Estado continuam.

“Espero que a cidade encontre o seu caminho para o desenvolvimento e eu quero ajudar para isso. Existem muitos projetos que devem ser feitos para desenvolver um turismo de qualidade, como o porto, as obras de infraestrutura e também, eventualmente, atrair empresas para cá, todo esse trabalho eu espero continuar fazendo por Laguna”, afirmou.