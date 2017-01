Educação de Jovens e Adultos – Ensino à Distância

A Fundação Bradesco comunica que estão abertas as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos na modalidade de Ensino à Distância para o Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio. Aproveite esta oportunidade! O ensino é totalmente gratuito. A educação de jovens e adultos na Fundação tem uma proposta de ensino flexível que facilita a autoaprendizagem com mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados. Oferece todo apoio aos alunos com calendário escolar flexível, plantões de dúvidas, vídeo aulas do novo telecurso e avaliações agendadas de acordo com a necessidade e tempo livre de cada um. É você administrando seu tempo alinhado com a oportunidade de cursar Ensino Fundamental ou Ensino Médio gratuitamente com a qualidade de ensino da Fundação Bradesco. Os interessados devem comparecer a secretaria da escola, à rua São Pedro, 221, no Magalhães, das 8h ás 19h, portando Carteira de Identidade. Outras informações pelos fones 3644.0503 e ou 3644.1998.

Cursos de formação inicial e continuada

A Fundação Bradesco, de acordo coma vice-diretora de Ensino, Carmem Maria Pereira de Mello, também informa que estão abertas as inscrições para os cursos de formação inicial e continuada na área de informática (Windows7, Word 2013 Básico, Word 2013 intermediário, Word 2013 Avançado, Excel 2013 Básico, Excel 2013 intermedário, PowerPoint 2013 Avançado e internet 9.0) e artesanato (iniciação à Corte e Costura, Arranjos de Páscoa, Aplicação em tecido, reaproveitamento de tecido, Patchwork confecção de bolsas de tecidos, renda de bilros, bonecas de pano, arte em Eva, Macramê, Fuxico e amarradinho, bijuterias com sementes, arte em feltro, crochê e arranjos de Natal.

As inscrições deverão também ser realizadas na secretaria da Escola, no Magalhães, apresentando RG, CPF e comprovante de escolaridade. Outras informações pelos fones 36440503 e ou 3644.1998