Educação Infantil: Colégio Stella Maris inaugura novo espaço

Em mais uma etapa da reforma, restauração e ampliação da estrutura física, o Colégio Stella Maris inaugurou na última segunda-feira (02) sua mais nova área de lazer e recreação para os alunos da Educação Infantil. Aos poucos as turmas foram conhecendo o novo ambiente que recebeu muitas novidades. É um espaço aconchegante que proporciona mais segurança, com as crianças estando sempre acompanhadas por profissionais comprometidos.

Para a diretora Irmã Bernadete Rech, “as brincadeiras e atividades desenvolvidas fora da sala de aula são muito importantes para que a criança nesta fase desenvolva sua criatividade e imaginação. Quanto mais ela se move nos primeiros anos de vida, principalmente até os seis anos, maior é o estímulo cerebral. Levar as crianças para um pátio como esse, permite que inventem as próprias brincadeiras e coloquem a imaginação para funcionar”, explica a diretora.