Educação que faz história: Colégio Stella Maris completa 111 anos

Na próxima terça-feira, 3, um ilustre “morador” do bairro Magalhães completa 111 anos de existência. Integrante da Rede Divina Providência, o Colégio Stella Maris, importante educandário da sociedade lagunense, chega à marca de mais um aniversário em excelente fase e com motivos de sobra para comemorar. Com a direção da Irmã Bernadete Rech e a colaboração dos mais de 50 dedicados profissionais que atuam no colégio, os 478 alunos que compõem o atual quadro de estudantes (distribuídos entre a Educação Infantil I até o 3º ano do Ensino Médio) usufruem de uma estrutura física completamente revitalizada e com o suporte de materiais didáticos de grandes editoras brasileiras.

Na busca constante por atualização, o educandário passou por intensas e profundas modificações nos últimos anos, tanto na área pedagógica quanto física. As salas de aula, amplas e arejadas, muitas delas climatizadas, receberam atualização do mobiliário e possuem projetores sofisticados, que permitem aos professores mais dinamismo e agilidade nas aulas, além do fácil acesso à internet.

Na parte pedagógica há reformulações e adequações ao atual cenário da educação.

A grande demanda de crianças, principalmente a partir de 1 ano, fizeram com que a direção elaborasse e implantasse turmas a partir do Infantil 1, atendendo a necessidade dessa faixa

etária. O espaço foi completamente reformulado, readequado para as necessidades de novos mobiliários devidamente apropriados.

As atividades em período integral também têm grande procura. No contraturno, isto é, no período da manhã, alunos até o 5º ano, cuja os pais optam por esse tipo de matrícula, realizam atividades extras, como aulas de culinária, pintura, além de acompanhamento nas tarefas e reforço escolar.

As atividades extracurriculares procuram despertar novas habilidades nos alunos. No que diz respeito ao esporte, são disponibilizadas aulas de futsal, handebol e vôlei. Na música, aulas de flauta, violão, percussão, além do coral e fanfarra. Para o próximo mês também está previsto o início de uma oficina de dança.

O Ensino Bilíngue, que atualmente é operado do Infantil 3 até o 7º ano, proporciona um maior contato dos estudantes com a língua inglesa, já que o número de aulas da disciplina foi ampliado na grade e conta com um excelente material da Educate. Para comemorar os 111 anos, uma série de atividades lúdicas e pedagógicas estão sendo preparadas. Show de talentos, jogos, celebração de Ação de Graças, entrega da reforma do pátio externo à comunidade escolar ocorrerão durante todo o mês de maio. Confira depoimentos de ex-alunos que fizeram parte da história do importante estabelecimento de ensino:

“A oportunidade que tive de estudar no Colégio Stella Maris, ajudou a moldar o meu comportamento e visão sobre a vida, os princípios religiosos e valores, ensinados desde os primeiros passos das crianças são baseados em bondade , amor ao próximo e projeção de futuro para carreira profissional. Ensina muito mais do que matérias colegiais, o CSM ensina primeiramente a ser uma pessoa do bem”.

Lindomar Luiz Junior, Empresário

“A escola sempre nos deixa grandes marcas e recordações. Bem, no meu caso, o Stella me traz lembranças de valores religiosos, de amizade, de conhecimento e também de grandes desafios. Entendo que a escola, assim como nossas famílias, nos preparam para a vida e é assim que vejo o Stella. Talvez muitos não saibam quando olham hoje para minha carreira em constante evolução, mas eu reprovei no Ensino Médio e este foi um dos maiores aprendizados de vida e carreira: o que não colocamos energia, não cresce…. Então o Stella me marcou, sim, por todas as contribuições enriquecedoras e também por me permitir experimentar a frustração, o que veio depois acompanhado de maturidade e reviravoltas. Aprendi muito neste lugar. Trago com carinho os amigos, os professores, as Irmãs e claro todo o crescimento que os anos no Stella Maris me proporcionaram”.

Letícia Zanini, Psicóloga, Mestra em Desenvolvimento Socioeconômico, Mentora e Coach

“O Colégio Stella Maris é muito especial para mim. Contribuiu para minha formação, pois foram 11 anos desfrutando do privilégio de lá estudar. Amizades construídas que trago até hoje. Agora meu filho felizmente estuda no Colégio Stella Maris e espero que ele possa viver momentos maravilhosos como eu vivi e que sua educação seja lá construída como a minha foi”.

Andrey Pestana Farias, Advogado

“Tive professores e colegas maravilhosos no Stella Maris. Criei e construí laços com pessoas que levo até hoje. Como esquecer as aulas de mestres como Raquel, Lilian, João Antônio, Noemi, Helen e Ronaldo? Uma situação que muito me marcou, foi em determinado 7 de setembro. Lembro que por algum motivo não pude comparecer no Desfile Cívico. Avisei com antecedência, era uma justificativa legítima, e mesmo assim fui chamada para receber um castigo, pois não havia apresentado atestado médico. Lembro que falei para a Irmã que havia dito a verdade e não teria motivo para ser punida. Alguns colegas, mesmo levando atestados que não eram verdadeiros, foram perdoados. Foi algo que me marcou muito e contribuiu na formação da minha personalidade de estar sempre buscando e defendendo a verdade. E devo isso também ao Stella Maris.”

Patrícia Uliano, Advogada

“Tive a honra de estudar no Colégio Stella Maris desde os primeiros anos de minha vida e tenho certeza que contribuiu muito para meu crescimento enquanto pessoa e hoje na minha vida profissional.

Só tenho boas lembranças dos profissionais, professores, colegas, e amigos que fiz para toda a vida.

Parabéns ao Colégio por mais um ano, e que prossiga por sua formação educacional e pessoal de excelência”.

Luís Fernando Nandi Vicente, Juíz de Direito, no Paraná