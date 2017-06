Em contagem regressiva para chegada da primeira herdeira, Alice, fruto de seu casamento com Gabriela, o bombeiro militar Elcy Vieira Joaquim concilia os desafios diários no Corpo de Bombeiros de nossa cidade com as descobertas como pai de primeira viagem.

Natural de Criciúma, filho de dona Eunice e de “seo” Vilson, o focalizado que já está há oito anos como soldado militar recorda como tudo começou: “Por intermédio de um amigo, fiquei sabendo da abertura do concurso. Na época, atuava como vendedor de seguros e decidí começar a estudar. Felizmente nós dois passamos e iniciamos a carreira no mesmo ano”.

Com uma escala corrida de 24 horas de serviço por 48 horas de folga, ele responde atualmente como motorista e socorrista do Auto Socorro de Urgência (ASU): “Passo o dia no quartel entre manutenção de viaturas e equipamentos, sempre pronto para quando for chamado em uma ocorrência”, explica Elcy, que recorda um dos muitos momentos especiais já vividos na profissão: “Durante um chamado, no ano de 2013, auxiliei na realização de um parto. Foi algo marcante e o sentimento de ajudar a trazer mais uma vida para o mundo foi inexplicável”.

Sobre o maior desafio vivenciado no dia a dia, ele aponta: “Muitas vezes nos colocamos em uma situação de risco, em outras nos deparamos com profunda tristeza, quando não se pode reverter o quadro de uma vítima”.

Quando o assunto é Laguna, ele faz sua avaliação como verdadeiro lagunista que é: “Acredito que seja necessário uma visão mais administrativa e menos política de nossos representantes, incentivando a vinda de novas empresas gerando empregos e renda, explorando o turismo, melhorando os acessos à cidade, como o acesso norte duplicado vindo pela praia do Sol e praia do Gi chegando ao Iró ajudaria e muito no crescimento físico e econômico da cidade que hoje se resume ao Centro e Mar Grosso”.