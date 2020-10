Com o registro de 128 candidaturas para vereador e que aguardam julgamento no TRE- Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, nas eleições do dia 15 de novembro, Laguna terá uma relação de 9,8 candidatos por vaga, já que o nosso Legislativo conta com 13 cadeiras. Em Pescaria Brava são 48 candidatos logo com média de 4,8 por vaga.