Eleições 2020 – Vereador: recorde de candidatos

É fato que todos nós temos um ou até mais conhecido(s) que se lançaram candidato a vereador, sem esquecer que o número aumentou em face das restrições estabelecidas para este ano, barrando as coligações em eleições proporcionais.Aliás, elas, restrições mais fortes estão agendadas para 2022, com a exigência de boas votações para deputado federal, até para manter acesso a recursos do fundo partidário e à propaganda, no nosso caso, em rádio.

Só para se ter uma ideia, em 2000 tivemos em Laguna. nada menos que 117 candidatos a vereador, em 2004 caiu para 72, em 2008 subiu para 87, em 2012 98, 2016 106 e agora, em 2020 para 129, tudo conforme disponível no sistema informatizado do Tribunal Superior Eleitoral.

Nominata grande

Para ter direito a uma vaga na Câmara, será preciso atingir o quociente eleitoral e em caso de não chegar lá, dependerá das sobras

Quociente EleitoralDando um exemplo de Laguna e que por ventura, aconteça o registro de 20 mil votos válidos, para as 13 vagas no nosso Legislativo, logo dividindo-se os 20 mil por 13, para eleger um pelo menos um, o partido precisará no mínimo 1.538 votos. Em não alcançando este patamar, dependerá da sobra de vagas.

Para um entendimento fácil, de forma hipotética, com os números anteriores, vamos considerar que o partido 1 teve 2.250 votos, o partido 2 – 1.900, o partido 3 – 1.600 e o partido 4 – 800 votos.

No caso, apenas os partidos 1,2 e 3 teriam eleição garantida por superar o quociente eleitoral de 1.538 votos.

Na sequência é preciso saber quantas cadeiras cada partido ficará. Basta que se calcule o quociente partidário, dividindo-se os votos de cada partido pelo quociente eleitoral.

Idade dos candidatos

Outro número que fomos buscar, é o relacionado a idade dos candidatos a vereador, com o mais idoso, apenas um, contando 71 anos.Depois são dois de 68 e dois de 63, além de um de 60, 61, 62, 64, 66 e 67,vindo na sequência candidatos com sete de 56, seis de 50 e 54, cinco de 59, quatro de 53, três de 51, 55 e 51, dois de 57 e 58.

Na faixa a partir de 40, são seis de 42, cinco de 47, quatro de 43 e 45, três de 48, dois de 46 e 49, e um de 40, 41 e 44.

Na faixa a partir de 30 anos, registramos cinco com 30 anos, quatro, com 33 e 39 anos, três com 34 e 35 anos, dois com 32 e um com 31,37 e 38 anos cada.

Acima de 20 anos, são três com 28, dois com 23, 25, 26, 27 e 29 e dois com 21 e 22 anos.