Eleições do Conselho Tutelar

Serão realizadas, no próximo domingo, 6, das 8h às 17h, as eleições para a escolha de mais de 1.500 conselheiros tutelares no estado, aí incluído os de Laguna.

Para realizar o pleito no estado, foi criado um Grupo Interinstitucional, do qual o TRE-SC faz parte, e que é integrado também pelo Ministério Público de Santa Catarina, Federação Catarinense de Municípios, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação e Associação Catarinense de Conselheiros Tutelares.

O papel do Tribunal está sendo o de operacionalizar as eleições com urnas eletrônicas e de lona, arquivos dos cadernos de votação para impressão, suporte operacional e logístico e treinamento de técnicos para atuação no dia da votação.

Para isso, o TRE-SC treinou 2.600 mesários via EaD e aproximadamente 180 técnicos de apoio ao voto informatizado presencialmente. Além disso, aproximadamente 1.300 urnas eletrônicas foram distribuídas para 119 municípios do estado, onde 4.289.785 eleitores poderão votar por meio do processo eletrônico. As demais 176 cidades, responsáveis por 796.534 eleitores, utilizarão urnas de lona. A escolha dos locais que terão eleição com urna eletrônica ou de lona foi feita com base no tamanho do eleitorado e também por serem sedes de comarca.

No estado, 5.086.319 eleitores estão aptos a votar no pleito e eleger os novos conselheiros tutelares de Santa Catarina. Os eleitores considerados aptos a votar são aqueles que estavam com a situação eleitoral regularizada até o dia 8 de julho deste ano, 90 dias antes das eleições. Em Laguna, as urnas funcionarão para os eleitores que votam no Centro, Magalhães, Campo de Fora, Mar Grosso e Roseta, na sede da Banda União dos Artistas; os de Barranceira, Bentos, Caputera, Estreito, Nova Fazenda, Perrixil e da Praia do Sol/Amprasol, na Escola Professora Marilza Lory de Barros, em Bentos; os de Campos Verdes, Canto da Lagoa, Cigana, Farol de Santa Marta e Passagem e Ponta da Barra, na Escola Francisco Zezuino Vieira, em Ponta da Barra; os da Figueira, Madre (Ribeirão), Morro Grande, Parobé, Ribeirão Grande e Ribeirão Pequeno, na Escola Chiquinha Gomes de Carvalho, no Bananal e os de Barbacena, Cabeçuda e Portinho, no CEI Pequeno Príncipe, em Cabeçuda.