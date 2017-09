Filha de Dorah (Grandemagne) e de Renato Ulysséa, Elizabeth Ulysséa Arantes, a sempre lembrada “Dona Betinha”, nasceu aqui em 11 de julho de 1923. Com um “ouvido especial” para a música, habilidade para trabalhos manuais e sensibilidade para desenvolver ações filantrópicas, durante a segunda guerra participou de um curso de Samaritana da Cruz Vermelha. Ela cursou o ginasial no Ginásio Lagunense e uma vez formada, foi convidada pela Congregação para lecionar no estabelecimento com artes e canto orfeônico, além de assumir a secretaria geral. Já casada, com o não menos saudoso, José Paulo Arantes, foi sócia fundadora da Apae de Laguna. Do casamento nasceram os filhos José Paulo e Arlindo. Até aposentar-se em 1980, deu aula na hoje Escola de Ensino Médio Almirante Lamego. Faleceu em 29 de dezembro de 1992. Entre as homenagens tributadas a ela, teve seu nome dado a Escola Municipal de 1º Grau que funciona junto ao Caic, no Portinho.