A credibilidade dos fatos expostos em sua página na rede social e seu blog e a repercussão das notícias divulgadas, transformaram o lagunense Elvis Palma na principal testemunha ocular lagunense no mundo virtual. Servidor público, prestes a gozar de merecida aposentadoria após anos no Sine, o focalizado viu o hobby da fotografia transformar sua rotina e sua vida: “Há cerca de 5 anos, realizava alguns registros fotográficos e senti a necessidade de expor através das redes. Quando me dei conta, começaram a surgir alguns pedidos de ajuda, para publicação de uma rua com problema, uma situação de saúde pública entre tantas outras denúncias que só crescem a cada dia. Desde então, me vi envolvido nessa empreitada”, explica e ainda acrescenta: “Diariamente recebo centenas de fotos e solicitações. Algumas são postadas, outras tento de alguma forma resolver entre as partes”.

Conhecido por muitos como “repórter do povo”, sua principal característica e diferencial está em não se satisfazer na apuração dos fatos exclusivamente por telefone ou pela internet, buscando sempre ir “in loco”, se fazendo presente nos principais fatos da cidade e nas localidades ou situações negligenciadas pelo poder público.

Casado com Christiane, pai de Eduardo e Camile e avô coruja de Maria Eduarda e Antônio, registrar os momentos através de sua lente continuam sendo seu passatempo predileto e também uma segunda fonte de renda: “Tudo começou como uma opção de registrar o meu dia a dia, minhas viagens profissionais pelo estado. Com o passar do tempo, quando expandi a cobertura, para natureza e pontos turísticos de nossa cidade, tomou outra proporção. Hoje também realizo trabalhos profissionais, fazendo a cobertura de aniversários, books, formaturas e solenidades”.

Para o futuro, o filho de dona Marisa e de “seo” Antonio, não descarta a possibilidade de investir em alguma outra área da comunicação: “Às vezes me assusto com a forma como a denominação que alguns me dão, como “repórter do povo”. Hoje tenho em minhas redes sociais, mais 10.200 seguidores além dos cinco mil amigos permitidos, uma fan page com 15 mil curtidas, 4.300 seguidores no Instagram, além dos acessos em meu blog. Vejo que existe a chance de me aventurar nesse meio, mas preciso estar com disponibilidade de tempo, já que consumirá uma boa parte do meu dia”, finaliza.