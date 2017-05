Em Florianópolis Startup lagunense apresenta móveis com peças criadas em impressão 3D

Só criar móveis diferentes, com design inovador não é o suficiente para a Crush Design. A Startup criada em 2015 pelo lagunense Guilherme Santos e pelo tubaronense Mateus Machado, agora inova também com a utilização de peças criadas em impressora 3D.

Em 2016 a Startup foi uma das 100 escolhidas em Santa Catarina para receber um prêmio do Sinapse da Inovação, iniciativa do governo do Estado que liberou 60 mil reais em recursos para que a empresa pudesse investir no desenvolvimento do seu negócio. Com isso a equipe aumentou e se profissionalizou ainda mais, contando com mais dois sócios e outros quatro colaboradores contratados para trabalhos esporádicos.

Neste ano de 2017 a startup, que antes era chamada de Projeto CRUSH, deixou o status de “projeto” e adotou o nome Crush Design, além de lançar sua loja virtual, onde o cliente pode comprar além do móvel físico, o projeto digital, que pode ser baixado, enviado para uma máquina de corte CNC e, assim, produzido em qualquer lugar do mundo.

Modelo de negócios

E neste mês, a equipe lançou mais novidades em seu modelo de negócio. Um cliente, por exemplo, da Bahia, que compra um móvel físico pela loja não vai precisar pagar frete, pois o móvel não será produzido aqui para ser enviado até o comprador. A Crush entra em contato com um parceiro próximo da região do comprador e encaminha a produção neste fabricante local. Isso diminui custos com transporte e ainda fomenta o desenvolvimento na própria região do comprador. Além disso é possível que outros profissionais criem móveis para serem vendidos na loja virtual e ganhem os royalties sobre a venda. E uma outra oportunidade é para qualquer um que queira fazer parte de um programa de afiliados. O usuário pode se cadastrar e divulgar os produtos da Crush Design. A cada venda feita, através do link criado para este afiliado, ele recebe uma comissão pela venda.

E como se não bastasse toda a inovação do modelo de negócios, a Crush Desgin agora investe na criação de móveis com peças criadas em impressoras 3D. Inclusive, por conta disso, o designer Mateus Machado fez ontem (4), um workshop com o tema “Iniciação à impressão 3D”, a convite da organização da Design Business Fair, feira que iniciada 4ª feira(3) seguirá até domingo (7), em Florianópolis. Além do stand da Crush Design com seus móveis e uma máquina de impressão 3D, a feira também conta com estilistas, designers de interiores, móveis e muito mais, sem esquecer de talks e workshops.

Saiba mais:

www.crushdesign.cc

www.facebook.com/crushdesigncc

Design Business Fair: Jurerê Sports Center, Florianópolis.

Quando: de 03 à 07 de maio.

www.designbusinessfair.com.br