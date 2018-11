Em Laguna – Semana da Consciência Negra

Como em todo o País, também em Laguna, desde 2ª feira,19, acontece a Semana da Consciência Negra, com uma programação que envolve capacitação, oficinas, sarau e palestras, entre outras ações.

Hoje, 23, no auditório da Udesc, a programação marca para às 14h “BNCC e a Diversidade”, com capacitação dos professores da rede de ensino de Laguna, por Jeruse Romão; às 20h, na Fundação Lagunense de Cultura, sarau musical “Do Semba ao Samba” – A história do samba, por Renato Demétrio Ferreira e convidados.Amanhã,24, às 12h, na Operária, apresentação do projeto de restauro da Sociedade Recreativa União Operária e assinatura da ordem de serviço para diversas obras; às 12h30, também na Operária, “Samba e Ancestralidade”, por Marcelo 7 Cordas e banda. Domingo, 25, às 16h30, “Marcha contra a intolerância das culturas de religiosidade afro-brasileira, organização da SOI – Superior Órgão Internacional de Umbanda e dos Cultos Afro”. Saída da Praça Francisco Pinho na descida da praia do Iró, para a Praça Nelson Moreira Neto (do Villa), na praia do Mar Grosso.