Em Laguna: UFSC abre inscrições para cursos a distância

Estão abertas até o próximo dia 23, as inscrições para o processo seletivo para cursos de graduação a distância oferecidos pela Universidade Federal de Santa Catarina, por meio do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), do Ministério da Educação.

A universidade está oferecendo 1.390 vagas, distribuídas em 19 polos (aí incluído o de Laguna) para cursos de graduação, sendo cinco licenciaturas e dois bacharelados. No caso específico do polo de Laguna, está recebendo inscrições para os cursos de Letras (Licenciatura em Língua Portuguesa), com 30 vagas e Matemática, Licenciatura, com 50 vagas.

A taxa de inscrição é R$ 80. As provas serão aplicadas no dia 23 de abril.

Mais informações em www.vestibular2017ead.ufsc.br ou pelo fone 3647.2808, na UAB/Laguna.