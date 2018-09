Em Sorocaba (SP): Lagunense no Torneio Crossfit Brasil

Maior e mais importante competição da modalidade no país, em sua nova edição, o Torneio CrossFit Brasil, iniciado ontem, 13 e que irá até domingo, 16, quando será entregue a premiação, na Arena Sorocaba, no interior de São Paulo, reúne os principais atletas brasileiros, aí incluído o lagunense Breno Pinheiro, que classificou-se em 6º lugar após seletiva realizada em Curitiba com outros 120 atletas. Em todo o país, pelo menos 1.166 inscritos participaram de outras seletivas, com os melhores, em torno de 276, ficando, como Breno, credenciados à disputa do título de 2018. Os atletas estão em disputas no masculino e feminino, divididos nas categorias: teen, de 14 a 17 anos; elite, com idade livre; máster de 35 a 39 anos; máster, de 40 a 44 anos; máster, acima de 45 anos; e times, que são quartetos mistos formados por atletas da Elite.

No masculino participam os atletas tricampeões do evento na categoria elite, Anderson Primo e Francisco Javier, além do vice-campeão da edição passada, Lucas da Rosa, e do atleta que conquistou o bronze, André Sanches. Também presente, a tetracampeã do torneio, Anita Pravatti, além de Vivi Aiello, Tata Rebane e Renata Pimentel.

O esportista empresário

Uma vida movida pelo esporte. Aos 30 anos, sócio proprietário da CrossFit Astros, box localizado na praia do Mar Grosso, Breno Marcelino Pinheiro é uma das referências no assunto na região. A desenvoltura e empatia por atividades físicas, começou cedo: “Ainda na infância, gostava muito de brincar na quadra da escola Primeiro Degrau, a qual minha mãe era a proprietária. Tempos depois, entrei para o time de futebol do Laguna Esporte Clube. No começo da adolescência conheci outro esporte, o surf. Foi paixão a primeira vista. Andava de skate, fiz aulas de tênis e Jiu-Jitsu, no qual inclusive participei e ganhei alguns torneios”, recorda.

Filho de Maria Carmen e de José da Silva Pinheiro Filho, ele ouviu o conselho dos pais na hora de escolher uma profissão: “Estava com 17 anos e não tinha certeza do que queria. Eles me aconselharam a prestar vestibular para Educação Física e hoje vejo que foi a melhor decisão que poderia tomar na minha vida, pois não há sensação melhor do que trabalhar com o que se ama, levando mais saúde, qualidade de vida e bem estar às pessoas”.

Já formado, com especialização em Personal Trainer e Coach CrossFit Level 2, Breno está há sete anos na área: “Comecei dando aula na minha casa, como personal dos meus pais e dos meus irmãos. Aos poucos foram aparecendo os alunos. Como vi a possibilidade de crescer no ramo, convenci meus pais a me disponibilizarem a sala comercial deles, na praia do Mar Grosso. Ali, atendia meus primeiros clientes utilizando o treinamento funcional e o pilates nos aparelhos”.

Com uma rotina intensa dedicada quase que integralmente ao box de CrossFit, ele se considera satisfeito com o momento que vivencia: “A inauguração do novo espaço é a realização de um sonho. Estar trabalhando ao lado da praia em uma estrutura ampla e arejada é recompensador e o fruto de muito trabalho e de uma parceria de sucesso com meu sócio Daniel Neves”, avalia.

A modalidade

O CrossFit é uma metodologia de condicionamento físico que tem como base três pilares: movimentos funcionais, movimentos constantemente variados e movimentos de alta intensidade, com a prática unindo, em seus treinamentos, exercícios de levantamento de peso olímpico, exercícios de ginástica olímpica, atividades que ajudam no condicionamento metabólico, como ciclismo, corrida, agachamento e exercícios feitos com o peso do próprio corto do praticante.

Sobre o torneio

O Torneio CrossFit Brasil foi criado em 2010 e reúne praticantes de todos os estados do país. A competição, que chega a sua 9ª edição, é considerada a maior no cenário nacional reunindo os atletas mais bem condicionados fisicamente.

O Torneio CrossFit Brasil tem organização da CrossFit Brasil e da Eta! Comunicação e Eventos; apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semes); e conta com patrocínio Gold da Gladius Equipment e Hopper Nutrition, além de copatrocínio da Aubicon, CrossX, Ultrawod, Powered By Coffee, KVRA, Meias Elite, Champer e FourMixx.