Encontro internacional de corais em Chapecó

Coral Santo Antônio, de Laguna participou com sucesso

De 6ª (27) a domingo (29), aconteceu em Chapecó, o Encontro Internacional de Corais, realizado pela Associação Coral da importante cidade do oeste, com uma extensa programação, com participação especial do Coral Camerata Vocal, de Medelin, na Colômbia, Coro Universitário de Obera (Argentina), Coral Amikanto, do Uruguai, Coral Unicamp,de São Paulo, Coro da URI, de Frederico Westphalen (RS), Capo Coral, de Erechim (RS), Coro e Orquestra da Igreja Evangélica Três Estrelas e Coro da Orquestra Sinfônica de Chapecó e o nosso Coral Santo Antônio dos Anjos, logo o único coral de Santa Catarina, fora os da cidade sede do encontro.

Recepção aos colombianos

Com o tema “Centenário de Chapecó, Gracias Hermanos Colombianos”, o encontro, em sua sétima edição, homenageou o povo colombiano por meio dos integrantes do Coral Camerata Vocal, de Medellin, Cidade-Irmã de Chapecó. A ação levou para o palco a gratidão dos chapecoenses pelo gesto de carinho, solidariedade e fraternidade, no momento mais difícil da história do município.