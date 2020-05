Equipamento terapêutico inovador para tratamento de cicatrizações

Auxiliando no tratamento de diversos problemas de saúde, o Complexo Médico Pró-Vida, em Tubarão coloca à disposição de toda a região, uma câmara hiperbárica, tecnologia em que o paciente é submetido a inclusão de oxigênio puro em um pressão maior que a pressão atmosférica, em sessões de uma a duas horas, por um período que varia de acordo com a patologia, como explica o Cirurgião- Vascular, dr. Renan Cardoso Candemil: “O oxigênio aplicado na câmara é utilizado para combater infecções bacterianas e fúngicas e assim auxiliando na cicatrização de feridas crônicas e agudas, além de potencializar a ação de alguns antibióticos, compensando a deficiência de oxigênio quando há alterações nos vasos sanguíneos”, disse.

Utilizado em diversos países, o tratamento com câmara hiperbárica é:

– para auxiliar em feridas de difícil cicatrização (como por exemplo, em diversas partes do corpo de pessoas acamadas por um longo período e nos pés de diabéticos; – para infecções graves com destruição muscular, de pele ou gordura subcutânea; – para lesões de bexiga, intestinos, ossos e cérebro, causados tardiamente por radioterapia, esmagamentos e amputações traumáticas; – infecção crônica dos ossos, pós cirurgia plástica reparadora, quando se recebe uma ferida com pele ou músculos retirados de outra parte do corpo da própria pessoa; – presença de bolhas de ar na corrente sanguínea, queimaduras extensas, pés diabéticos, úlceras crônicas de extremidades e excesso de pus ou as do cérebro, causados por processo infeccioso ou trauma, entre outros.