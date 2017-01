Escolas de samba: Carnaval ameaçado

Ainda que insistíssemos junto ao Palácio Santa Catarina e a própria secretaria estadual de Turismo, até ontem (12) pela manhã não surgiu qualquer informação sobre o apoio financeiro do governo estadual para o tradicional desfile das escolas de samba de Laguna, assim como na capital, São Francisco do Sul e Joaçaba, persistindo a dúvida do repasse e pior, em valores inaceitáveis, já que, pelo que se tem ouvido, seriam menores que os concedidos ano passado.