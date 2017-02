Estacinamento: Faltam vagas no centro histórico

Os comerciantes do centro histórico, há muito vêm encampando a bandeira pela volta do estacionamento rotativo, principalmente nas ruas Colombo Salles, Gustavo Richard, Raulino Horn e Osvaldo Rodrigues Cabral.

“Mesmo que tenha prometido resolver a situação, até agora, pelo menos não se viu qualquer ação da administração municipal”, disse um comerciante.

Todos os comerciantes são unânimes em afirmar que sem o estacionamento pago, fica difícil para encontrar uma vaga, logo levando o consumidor a desistir de comprar no comércio local.

Uma vez implantado o sistema rotativo, estará assegurado o giro de veículos durante os horários das lojas.

Carga e descarga

Outro abuso conferido diariamente no centro histórico é o relacionado ao estacionamento exclusivo para cargas e descargas. Diferentemente de outras cidades, mais civilizadas, quando elas acontecem em horários tidos como “mortos”, aqui está estabelecido o horário comercial das 8h às 18h.