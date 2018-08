Palavras de ministro

O ministro do Turismo Vinicius Lummertz, que ontem, 26, participou aqui das solenidades que marcaram os 187 anos de circulação de O CATHARINENSE, por Jerônimo Coelho, se empenha para incentivar mais viagens, porque o setor turístico é um dos maiores geradores de empregos no Brasil.

Eficiência

Juiz de Direito de nossa Comarca, dr. Renato Muller Bratti, em 2018, até junho passado, promoveu 534 audiências, 809 depoimentos e 65 julgamentos em audiências. Na próxima quarta-feira, 1º, como juiz eleitoral, o dr. Bratti participará em Criciúma de encontro regional promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral, tendo à frente o presidente Ricardo Roesller.

Negócios na imprensa

O advogado Jefferson Monteiro e o empresário Rogério Cizeski, adquiriram a TV aberta 19 e a TV Litoral Canal 20, esta do jornalista Sandro de Mattia.

Bauer em Laguna

O pré-candidato a governador pelo PSDB, Paulo Bauer, esteve aqui na última sexta-feira, 20, para encontrar-se e oficializar o convite para ser candidata a vice, a deputada federal Geovânia de Sá, que também estava na cidade. Ali e durante reunião ampliada nesta semana ela definiu que será candidata a reeleição, além de defender uma ampla coligação para o governo.

Estacionamento e Mercado Público: Comércio cobra ação da prefeitura

Quase 200 pessoas, entre comerciantes e comerciários, sob o comando do Sindilojas, CDL e ACIL, no final da tarde de segunda-feira, 23, participaram de manifestação dirigida ao prefeito Mauro Candemil, reivindicando o retorno do estacionamento rotativo no centro histórico, visto que sem ele provoca sério prejuízo que tem trazido para a atividade. No trecho entre as ruas Gustavo Richard e Colombo Salles, até chegar no Centro Administrativo, onde funciona parte do executivo, com faixas e cartazes, os manifestantes falavam palavras de ordem, como “chega de promessas” e por aí afora. Em frente ao CA, pediram a presença do prefeito que não apareceu, com os líderes formando uma comissão e depois sendo recebida pelo alcaide, que após discussões, através da assessoria jurídica, prometeu uma ação a respeito na próxima semana. Para o presidente da Acil, Patrick Paulino, a implantação do estacionamento rotativo é esperado e reivindicado há cinco anos. “Nesse período, ainda que todas as entidades, venham lutando para tal, nada aconteceu”, disse. E arrematou: “Não temos grandes indústrias, logo o comércio é o forte da economia local. Só que os gestores do município, pelo visto, não estão nem aí”, concluiu. De maneira oficial, a prefeitura emitiu uma nota, reconhecendo a necessidade de alguma ação.

Mercado Público

Os manifestantes também reclamaram na demora de solução para continuação das obras de reforma do Mercado Público, “uma vergonha”, segundo o presidente do Sindilojas, Natanael Wisintainer. No caso do Mercado, o prefeito disse que a obra está no mesmo contrato dos projetos do Memorial Tordesilhas e do Museu Histórico Anita Garibaldi, com investigação policial desde o governo anterior.