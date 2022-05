Etapa Estadual da Conferência Nacional de Educação

A secretaria Municipal de Educação e Esportes e o Conselho Municipal de Educação de Laguna tiveram ativa participação virtual na Etapa Estadual da IV Conferência Nacional de Educação, e que tratou da “Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira”, com plenárias realizada na terça-feira, 26, quarta-feira, 27 e ontem, 28.

A lembrar que em novembro de 2022 será realizada a IV Conferência Nacional de Educação – CONAE 2022 – evento que visa canalizar as aspirações e expectativas da sociedade brasileira, construindo com os Poderes Executivo e Legislativo propostas para a definição e implementação de políticas públicas de Educação, conforme encaminhamento das proposições apresentadas e aprovadas na etapa estadual.

O município de Laguna será representado pela Delegada eleita na Etapa Regional, Ana Cristina da Rosa Fernandes, profissional do Sistema Municipal de Ensino e atuante como Diretora do CEI Irmã Vera, a qual é representante titular do Segmento Diversidade.