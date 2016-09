Expresso Rural é a grande atração

Fortemente inspirados em grupos como 14 Bis e Boca Livre, com pitadas do Rock Rural – Pop – Progressivo com a música Country, o Expresso logo conquistou o Estado, e onde quer que se apresentassem eram sinônimo de casa cheia.

Faziam parte da banda naquela época Daniel Lucena (voz), Vonei Varaschim (guitarra), Zeca Petry (violões), Paulo Back (baixo), Marcos Ghiorzi (bateria), contando com o apoio nos sopros de Tairone Mandeli e Sérgio Bassit.

Naquela época o grupo se auto denominava EXPRESSO RURAL, ganhando logo o reconhecimento da mídia, principalmente pela levada melódica, pelos vocais harmoniosos e pelas canções de Daniel o que lhes valeu um especial de tv de uma hora, veinculado por todo o Estado.

Em 1983, depois de ter tocado praticamente em todo o Estado e também em São Paulo, o Expresso grava seu 1º disco, ‘Nas Manhãs do Sul do Mundo’, e Márcio Correa entra como tecladista. No final do ano Zeca Pety se afasta do grupo, e este passa a se chamar apenas ‘Expresso’.

Em 1984-85, gravam seu 2º LP, ‘Certos Amigos’, excursionam pelo Estado e fazem uma breve experiência na Espanha, no ano seguinte.

Logo após, em 86, Daniel dá um tempo na banda, e em seu lugar assume os vocais Norton Makowiek, quando partem para a Inglaterra para gravar o que seria o seu 3º disco. Mas problemas no país adiaram o lançamento para mais de um ano depois, onde as músicas foram lançadas em um projeto conjunto com outro grupo da cidade – ‘Tubarão´ -, com Maurício Cavalheiro nos vocais.