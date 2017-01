Então amaremos para sempre

cultivaremos o broto

então observaremos os frutos

não cairemos em tentação

então sairemos juntos

juraremos um amor infinito

então ouviremos o canto dos pássaros

viajaremos no impulso do vento

então seremos felizes

não atenderemos os apelos da serpente

então não comeremos a maçã

e nem seremos expulsos do paraíso