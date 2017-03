O final da tarde de 4ª feira (1º), foi de boa notícia para os lagunenses, que tomaram conhecimento de encontro acontecido no gabinete do Vice Governador, Eduardo Moreira, na capital, com a presença do diretor presidente Luiz André Tissot, da Sierra Móveis, de Gramado, que mostraram interesse em construir uma fábrica em Laguna. Além de Moreira, estavam o secretário de Estado Carlos Chiodini, do Desenvolvimento Econômico Sustentável, prefeito Mauro Candemil, as deputadas Dirce Heiderscheidt e Ada de Luca (que ocupa a secretaria de Justiça e Cidadania, diretor de desenvolvimento econômico da SDS, João de Nadal e o gerente de Apoio ao Investidor da SDS, Antônio Slosaski.

“Os investimentos são de R$ 70 milhões e o interesse da empresa é se instalar no Sul do Estado, possivelmente em Laguna”, afirmou Eduardo Moreira.

As tratativas começaram na primeira quinzena de outubro de 2016, com a visita do secretário da SDS à sede da Sierra, em Gramado.

De acordo com Tissot, da empresa gaúcha, a intenção é de gerar inicialmente 200 empregos diretos com a instalação de uma fábrica de esquadrias e depois, com ampliação, a de móveis. Ele também disse que, após ter visitado os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, optou por Santa Catarina por estar mais perto da sede da indústria, na serra gaúcha, pelos portos, pela mão de obra qualificada e claro, pelos incentivos do governo. Logo Laguna seria o local ideal, por questão logística e operacional. A empresa possui mais de 80 lojas em todo o Brasil e exporta também para oito países.

Fábrica sim, penitenciária não!

Nas redes sociais e nos mais diversos recantos da cidade o que se lê e o que se ouve, é praticamente uma unanimidade: FÁBRICA SIM, PENITENCIÁRIA NÃO!