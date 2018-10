A coluna que semanalmente retrata profissionais que destacam-se em seus segmentos, nesta edição apresenta um dos integrantes do Posto Miramar. Frentista há 18 anos, o lagunense Fabrício da Costa Henrique começou no ramo por indicação de um amigo: “Ele comentou comigo sobre uma vaga no posto. Eu já tinha trabalhado com hidráulica e elétrica e jamais pensei em investir nessa profissão, mas, assim decidi e entreguei meu currículo e felizmente fui chamado. Desde então, aqui estou”.

Casado com Graziela, com quem tem os filhos Fabrício e Ana Clara, ele é dono de uma rotina de trabalho um tanto diferente: “No período da manhã, levo minha filha na escola, ajudo a esposa em casa e só começo no serviço no período da tarde e sigo até às 22h”.

Filho de dona Neli Terezinha e de “seo” Laurides, ele aponta o que sua atividade tem de melhor: “Adoro o contato com os clientes. Torna meu dia a dia muito mais divertido. Apesar da rotina, cada pessoa que chega no posto é um assunto diferente, uma novidade”.

Quando questionado sobre o seu maior desafio, avalia: “Lidar com cliente mau humorado não é tarefa das mais fáceis. É preciso jogo de cintura. Por sorte, são poucos os que chegam com o semblante amarrado”.

Nas horas de folga, seu tempo é dedicado integralmente a família: “A semana é tão corrida e nos exige tantas atividades e funções que a horinha que tenho livre procuro estar sempre com minha esposa e meus filhos. É a oportunidade que temos de nos curtirmos”.

Para o futuro, deixar sua casa ainda mais confortável e bonita é seu foco principal: “Como bom pai, eu penso muito nos meus filhos e quero que eles tenham tudo de melhor. Quero que minha casa esteja sempre melhor para eles gostarem do lugar em que vivem”, finaliza.