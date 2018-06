Fanny Iwaner Schiefler Lopes

★07/02/1927

Nascida aqui em sete de fevereiro de 1927, filha de Flora (Rollin) e de Luiz Ernesto Schiefler, dona Fanny desde muito cedo, com a morte de seu pai, se viu às voltas com a responsabilidade de participar das tarefas de casa, com sua mãe, dona Florinha e seus quatro irmãos. Desde criança ela já tinha responsabilidade de adulto, seguindo os passos de sua mãe, lecionando aulas particulares a colegas de classe que precisavam de reforço. Aliás, já adulta, dona Fanny continuou lecionando, mas aí na rede pública estadual, onde atuou por mais de 35 anos, como professora da Escola Supletiva São Vicente de Paula, após ter trabalhado na Cooperativa de Consumo Lagunense. Casada com o saudoso Ataliba Lopes, teve quatro filhos (Eduardo Luis, Luis Fernando, Marilucia e Mariangela). Católica convicta e fervorosa, era presença certa nas atividades religiosas da Matriz Santo Antônio dos Anjos. Figura cativante na comunidade lagunense, era das maiores defensoras dos valores de nossa gente e de nossa terra, prestigiando as atividades sociais, culturais e religiosas. Era adepta a uma boa leitura, o que fazia diariamente, tinha o hábito de “recortar” todas as notícias de Laguna ou de algum conterrâneo. Dona de uma fé contagiante, fez da caridade o seu dia-a-dia, integrando inclusive a Associação Damas de Caridade, viveu ajudando as pessoas, que eram cativadas pelo seu jeito calmo, simples e amável que com que tratava a todos. Faleceu em 17 de julho de 2016.