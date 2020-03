A temporada de Verão encerrou, mas a estação mais quente do ano ainda proporciona passeios e cenários paradisíacos! Que tal aproveitar o fim de semana para curtir no Farol de Santa Marta? Conheça mais a respeito do importante equipamento de segurança e a charmosa localidade.

A terra de Anita Garibaldi é também referência para os navegantes que passam pelo Atlântico contornando a costa brasileira. Isso graças ao Farol de Santa Marta, que está em atividade desde o final do século XIX.

Com 128 anos de fundação, alertando quanto aos perigos da Pedra (ou Parcel) do Campo Bom, a estrutura é uma torre, em pedra, com lanterna e galeria. Suas paredes possuem 2 metros de espessura. O farol eleva-se em meio a um grupo de casas térreas de faroleiros e outras construções. Foi construído por franceses em 1891, no alto do Cabo de Santa Marta. Considerado o maior das Américas e o terceiro do mundo em alcance de foco de luz, pode ser visto a 34km de distância a olho nu e entre 80km e 90km quilômetros por meio de equipamentos de navegação.

As grossas paredes foram erguidas com uma mistura de pedra, concha, areia, barro e óleo de baleia.

O Farol é um equipamento de segurança náutica administrado pela Marinha do Brasil e alguns dos aparatos são originais. Dentro, a escada em caracol, com 142 degraus, conduz os faroleiros à torre, de onde são emitidos os sinais luminosos branco e vermelho a cada 15 segundos. A visitação interna só é permitida com agendamento prévio junto à Capitania dos Portos, que organiza pequenos grupos. Na parte externa, no entanto, não há restrições e é um passeio indispensável para apreciar a vista, especialmente nos finais de tarde.

O histórico do local, associado à beleza ímpar, faz da localidade um dos atrativos turísticos mais procurados de quem visita Laguna. O acesso após a travessia do canal, é feito por estrada toda asfaltada (SC-100).

Entre as praias de destaque, além da Prainha, estão outras famosas praias, como Cigana, Cardoso, Galheta, Teresa e Gravatá.